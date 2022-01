Stiri pe aceeasi tema

- Deși aflat in Opoziție, consilierul liberal Ilie Birzu a reușit sa obțina aprobarea unei hotarari prin care Consiliul județean sa premieze elevii care au aobtinut medii de 10 la Bacalaureat și Evaluarea Naționala cu cate 200 de euro. Propunerea a fost facuta inca din luna octombrie, motivandu-se condițiile…

- La data de 22 decembrie a.c. in intervalul orar 05.00 – 12.00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacau, au organizat o actiune pe linia respectarii regimului articolelor pirotehnice și al armelor si al munițiilor. Polițiștii, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile…

- Aproape 400 de comercianți și diverși producatori din industria alimentara au fost vizitați, luna trecuta, de inspectorii cu atribuții de control oficial in domeniul siguranței alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare Bacau. Controalele au urmarit mai multe direcții, de la respectarea legalitații…

- Aproape 15.000 de fermieri au incasat subvențiile in avans pentru campania din aceasta toamna. Banii au ajuns mai rapid in cazul agricultorilor care aveau cont in Trezorerie. Astfel, potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, din totalul de 15.697 de cereri eligibile…

- Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul Municipiului Bacau, a semnat contractul de execuție pentru obiectivul de investiții ”Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru tineret – cinema Orizont”, a carui valoare este de 10.623.802,73 lei fara TVA. (aprox 2.150.000 euro). Fostul…

- Consiliul local al municipiului Bacau a aprobat, ieri, o hotarare prin care s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Asociația Medicilor de Familie Bacau, Direcția de Asistența Sociala Bacau, Crucea Roșie Bacau și Poliția Locala Bacau, in vederea realizarii…

- Proiectul de hotarare privind mandatarea imputerniciților Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA pentru propunerea membrilor in Consiliul de Administrație a fost respins, astazi, de Consiliul loca, dupoa ce consilierii PNL au votat…