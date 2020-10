Peste 1.500 de persoane din județul Suceava s-au vaccinat antigripal De la inceputul campaniei de vaccinare gratuita impotriva gripei sezoniere in judetul Suceava s-au vaccinat 1540 de persoane dupa ce in depozitul DSP Suceava au ajuns in urma cu doua saptamani primele doze de vaccin, respectiv 330.000 doze, pentru campania anuala de vaccinare antigripala, in sezonul rece 2020-2021. Pentru sezonul rece 2020-2021 institutia a solicitat Ministerului Sanatații 90.426 de doze de vaccin, din care 4.221 doze pentru imunizarea personalului medical, alte 35477 doze pentru vaccinarea impotriva gripei a bolnavilor cronici, 3790 pentru imunizarea copiilor, 787 pentru gravide,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

