Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti dimineata, pe raza localitatii Oniceni din judetul Suceava, au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, trei din cei sase barbati implicati in accident au ramas…

- Accident cumplit, in Oniceni. Șase persoane au fost ranite, dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, intr-o curte. Trei persoane au ramas incarcerate, dar au fost scoase de salvatori dintre fiarele contorsionate. Alte trei persoane au suferit diverse rani.La fața…

- O mașina intrat intr-un stalp, sambata, pe o șosea din județul Suceava. Doi adulți și trei copii au ajuns la spital. Accidentul a avut loc in orașul Campulung Moldovenesc, potrivit mediafax.O mașina a intrat intr-un stalp, iar doi adulți și trei copii, conștienți și cooperanți, au fost transportați…

- Accident rutier pe DN 22 Constanta Tulcea, in localitatea Baia, judetul Tulcea Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Constanta Tulcea, in localitatea Baia, judetul Tulcea, un autoturism in care se aflau trei persoane s a rasturnat in afara carosabilului,…

- Un microbuz și un autoturism au fost implicate duminica intr-un accident pe DN 1, in zona localitații Braișoru, județul Cluj. Doua persoane au ramas incarcerate, iar patru copii sunt evaluați medical la fața locului.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 1, in zona localitații…

- O masina s-a rasturnat, miercuri dimineața, 3 ianuarie, pe DN 10, in judetul Covasna, doua persoane fiind ranite in urma acestui accident. A fost solicitata intervenția elicopterului SMURD la fața locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat ca pe DN 10 Brașov-Buzau,…

- O masina s-a rasturnat, miercuri, pe DN 10, in judetul Covasna, doua persoane fiind ranite. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru transportarea victimelor la spital, conform news.ro.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10 Brasov-Buzau, la iesire…

- Un tanar de 24 de ani a murit și 3 persoane, printre care doi adolescenți, au fost raniți dupa ce autoutilitara in care erau s-a rasturnat de mai multe ori și a ramas suspendata peste sanțul din afara drumului.Accidentul s-a produs pe DJ 249, intre localitațile Macarești și Prisecani, județul Iași.…