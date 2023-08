Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de studenți care studiaza medicina la facultațile din Iași, București, Tg. Mureș sau Cluj, au ales sa faca stagiului de practica la Spitalul Județean de Urgența Bacau sub indrumarea profesioniștilor din toate specializarile medicale și chirurgicale. Practica medicala intrunește o serie de…

- Dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor din Romania a declarat pentru News.ro ca in tara noastra sunt 91 de medici de medicina nucleara, conform datelor furnizate de Colegiu si existente in acest moment in actele oficiale ale institutiei. In realitate, insa, ar putea fi in jur de 100 de…

- V. Stoica Așa-zisa ”extensie” a Universitații de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” din Capitala, care ar urma sa iși inceapa activitatea la Ploiești din aceasta toamna, va fi un fel de struțo-camila, cel puțin in primul an de activitate, daca luam in considerare declarațiile facute de președintele…

- Fostul actionar majoritar de la Dinamo, Dorin Serdean, a fost arestat preventiv. Omul de afaceri din Alba Iulia este suspectat intr-un caz de fraudare de 30 de milioane de euro, scrie fanatik.ro . Dorin Serdean este acuzat ca a emis scrisori false de garantie, conform Digi 24 . Totul face parte dintr-un…

- Cate paturi de spital finanțeaza Ministerul Sanatații in fiecare județ. Discrepanțele de dezvoltare intre regiunile țarii și intre diferitele județe se reflecta inclusiv in numarul de pacienți pe care spitalele din fiecare zona ii pot interna și trata. Ministerul Sanatații a publicat, in transparența,…

- Sunt suspiciuni de o mega frauda cu fonduri europene dar și naționale de 30 de milioane de euro pentru care Parchetul European (EPPO) face percheziții in Romania dar și in Franța. Ar fi vorba de 40 de descinderi imobiliare fiind suspectata o schema infracționala in care au fost emise scrisori de garanție…

- 40 de percheziții au loc marți la mai multe adrese din Romania și Franța, in cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO), structura din București. Sunt vizate fraude cu fonduri europene și naționale, in valoare de peste 30 de milioane de euro. Este vorba despre o presupusa schema infractionala…

- EPPO efectueaza 40 de perchezitii domiciliare in Romania si Franta pentru o frauda de 30 de milioane de euro / O banca fictiva din Insulele Comore a emis scrisori de garantie prin care a asigurat plati autoritatilor publice din Romania. Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc marti in mai multe…