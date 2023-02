Ne scriu cititorii: De ce impune Ministerul Educației carduri de la BCR?

Un cititor Cotidianul a trimis pe adresa redacției mailul legată de Ministerul Educației pe care îl prezentăm integral: Avand in vedere tensiunile create de refuzul Austriei de a vota in favoarea intrarii Romaniei in Schengen, si in contextul comportamentului… [citeste mai departe]