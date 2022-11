In prima parte a saptamanii, Elon Musk le-a dat de ales angajatilor Twitter care au supravietuit concedierilor intre a lucra intens la un program prelungit si a parasi compania. Initial, dupa ultimatumul lui Elon Musk, s-a vorbit de sute de demisii. Insa, surse interne citate de New York Times sustin ca pe 17 noiembrie peste 1.200 de angajati au ales sa paraseasca de bunavoie compania. Dupa concedieri, Twitter ramasese cu aproximativ cu jumatate din cei 7.500 de angajati pe care ii avea inainte de achizitionarea companiei de catre Elon Musk. Acum, se pare ca in cadrul companiei mai lucreaza in…