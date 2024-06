Minor de 17 ani din Iași, surprins în flagrant în timp ce vindea substanțe interzise Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, in colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, a investigat activitatea infracționala a unui minor in varsta de 17 ani, suspectat de trafic de droguri de risc și complicitate la introducerea acestora in țara. In aceeași zi, tanarul a fost prins in flagrant in municipiul Iași in […] The post Minor de 17 ani din Iași, surprins in flagrant in timp ce vindea substanțe interzise appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

