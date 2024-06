Stiri pe aceeasi tema

- Cei 17 srilankezi care lucrat la fabrica de confecții i-au cerut angajatorului banii pentru perioada lucrata și actele ca sa poata pleca din Romania, cu toate ca aveau contracte de munca valabile. Pentru ca angajatorul a refuzat, angajații straini au sunat la 112 și au reclamat ca sunt ținuți la Botoșani…

- Consiliul de Administrație al Dr. Bock Industries AG, furnizor pentru brandurile Hugo Boss si Marc O’Polo, a anunțat ca instanța competenta din Sfantu Gheorghe a dispus lichidarea subsidiarei Ready Garment Technology Romania SRL din municipiu, pentru mari datorii catre ANAF, desemnand Prime Insolv (București)…

- Grupul Lactalis Romania a inițiat procedurile de inchidere a fabricii din Miercurea Ciuc, preluata in 2016 impreuna cu Covalact. Totuși, compania anunța investiții semnificative in celelalte fabrici din Oiejdea (județul Alba), Sfantu Gheorghe (județul Covasna), Campulung Moldovenesc (județul Suceava)…

- Patronul roș-albaștrilor și-a exercitat dreptul de vot, dar nu fara incidente In jurul orei 13:00, Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a mers sa voteze la o secție din Voluntari. La intrare, el a indemnat romanii sa iasa la vot, subliniind importanța participarii la alegeri. „Sa votam, ne facem datoria.…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a fost invitat, azi, la GSP Live și a vorbit despre construirea unui nou stadion la Botoșani. FC Botoșani e la barajul pentru menținere/promovare in Liga 1. Moldovenii o infrunta pe CS Mioveni. Manșa tur e programata vineri, de la ora 20:00, pe „Municipal”.…

- O urmarire ca in flme s-a soldat cu o intervenție chirugicala pentru un tanar in varsta de 25 de ani din judetul Suceava. Acesta a fost impuscat de politistii din Botosani in timpul unei urmariri in trafic. In urma incidentului, tanarul a ramas fara un rinichi, iar medicii au fost nevoiti sa extirpe…

- La Cincu , inființarea unei baze NATO s-a reflectat rapid in revigorarea afacerilor celor trei restaurante din localitate. Cea mai mare parte a clienților sunt militarii straini cantonați in baza. Unul dintre primele efecte ale inființarii bazei NATO de la Cincu a fost revigorarea vanzarilor din restaurante.…

- Circa 5.000 de bucuresteni, multi dintre ei insotiti de copii, au participat astazi in Capitala la “Marsul pentru viata”, cel mai mare eveniment in sprijinul familiei si al natalitatii organizat la nivel national inca din anul 2008 de asociatia ProVita. Evenimentul derulat la Bucuresti a avut loc simultan…