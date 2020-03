Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara si firma din Valcea desemnata sa se ocupe de reabilitarea fantanii din parcul din Piata Dacia au avut nevoie de nu mai putin un an de zile pentru a se mobiliza in vederea demararii lucrarilor efective. Castigatorul a fost anuntat in martie 2019, iar primarul Nicolae Robu a anuntat…

- Pista de biciclete de pe malul Begai nu și-a gasit inca stapan, dar este pe cale sa-și gaseasca. Vrea sa o administreze și Primaria Timișoara, dupa declarațiile primarului Nicolae Robu, dar și Consiliul Județean Timiș, dupa o analiza, din cate spune președintele Calin Dobra. The post CJ Timiș analizeaza…

- Se anunța o lupta extrem de stransa pentru Primaria Timișoara, acolo unde principalul favorit creditat de sondaje este primarul in funcție, liberalul Nicolae Robu. Daca edilul se bucura de o mare susținere pe plan local, acesta are și o grup destul de amplu de nemulțumiți care il vor plecat din primarie.…

- Prima confruntare dintre Nicolae Robu si Dominic Fritz, in lupta pentru Primaria Timisoara, a pornit pe un sector care tine de piata muncii. Mai exact, este vorba de locul de munca al candidatului USR-Plus, care, potrivit... The post Robu catre Fritz: „Fugi de-aici, ca n-ai servici!” appeared first…

- Nicolae Robu si Calin Dobra au acum un nou subiect de disputa, Aeroportul Utilitar de la Cioca. Seful Consilului Judetean Timis a cerut ca Primaria Timisoara sa-i cedeze cladirile aflate pe terenul proprietate a administratiei judetului, iar Robu refuza categoric. Disputa s-a inflamat, dupa ce primarul…

- Primaria Timișoara a reușit sa faca un pas important cu scopul de a transforma cele opt foste cinematografe din oraș in centre culturale multifuncționale. Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca primul dintre ele, fostul cinematograf Victoria, din Piața Balcescu, se afla in faza…

- Nicolae Robu a reacționat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, dupa dezvaluirea facuta de PRESSALERT.ro despre modul de obținere a acordului de mediu primit de municipalitate pentru parcarea dedicata omului de afaceri Teodor Tuducan, deși nu a solicitat asta. Va reamintim…

- Nicolae Robu nu a dorit sa raspunda intrebarilor jurnaliștilor, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, legat de situația in care se afla dupa ce a fost trimis in judecata de DNA in dosarul retrocedarilor ilegale. Intrebat daca a avut o discuție cu conducerea centrala a PNL…