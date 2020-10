Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri la nivel national greva japoneza, o forma de protest care nu presupune intreruperea activitatii, a anuntat organizatia sindicala din sanatate, potrivit Agerpres. Aceștia sunt nemulțumiți din cauza neacordarii mai multor drepturi salariale și a stimulentului…

- Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri greva japoneza Foto: Atena Teognoste Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri la nivel national greva japoneza, o forma de protest care nu presupune întreruperea activitatii, a anuntat organizatia sindicala din sanatate. "…

- Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri la nivel national greva japoneza, o forma de protest care nu presupune intreruperea activitatii, a anuntat organizatia sindicala din sanatate.Citește și: RECORD de decese provocate de Covid-19: 73. RECORD de pacienți internați la ATI: peste 600…

- Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri la nivel national greva japoneza, o forma de protest care nu presupune intreruperea activitatii, a anuntat organizatia sindicala din sanatate. " (...) membrii de sindicat SANITAS din toata tara declanseaza (miercuri - n. r.) greva japoneza,…

- Toate unitațile sanitare din țara și in cele de asistența sociala, ar urma sa intre in ”greva japoneza” incepand cu data de 7 octombrie daca pana atunci nu se va realiza intalniri in regim de urgența la nivel guvernamental cu membrii Biroului Executiv al Federației SANITAS. Decizia a fost luata in Consiliul…

- Comunicat de presa semnat de presedintele SANITAS Leonard BarascuConsiliul National al Federatiei SANITAS s a intrunit joi, 1 octombrie 2020, la sedinta fiind prezenti presedintii organizatiilor judetene SANITAS din toata tara, reprezentand peste 100.000 de membri de sindicat din unitatile sanitare,…

- Federatia SANITAS din Romania va declansa greva japoneza in toate unitatile sanitare din tara incepand cu data de miercuri, 7 octombrie, in cazul in care conducerea Guvernului nu va accepta organizarea unei intalniri de urgenta cu participarea sefului Guvernului, pentru identificarea unor solutii…

- Dupa o monitorizare facuta in Argeș de liderii sindicali Sanitas, sunt in jur de 300 de cazuri de cadre medicale infectate cu coronavirus din 16 martie pana la momentul actual. Atat angajați din sanatate, cat și din asistenta sociala, respectiv camine de batrani și toate categoriile – asistenți, medici,…