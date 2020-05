Peste 10.000 de sloveni au ieșit în stradă la Ljublbljana strigând ”Hoţii!” sau ”Jos guvernul!” Peste 10.000 de oameni au manifestat vineri in capitala slovena Ljubljana acuzand guvernul de coruptie si de faptul ca a profitat de pandemia noului coronavirus pentru a restrange libertatile publice, informeaza AFP si Reuters. Hotii!’ sau ‘Jos guvernul!’ au scandat manifestantii, ce purtau masti de protectie, stransi in fata cladirii parlamentului protejat de un cordon de politisti. Potrivit estimarilor canalului privat POP TV, au fost in jur de 10.000 de protestatari. Conform Reuters, mii de biciclisti protestau vineri seara pe strazile capitalei. Demonstratia a fost organizata de ‘Protestival’,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

