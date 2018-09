Stiri pe aceeasi tema

- 15 septembrie a fost Zi de Curațenie Naționala in Romania. Romanii si-au pus manusile, au luat saci si au participat la “Let`s Do It, Romania!”, cea mai mare mobilizare de voluntari din tara, cu scopul de a strange deseurile din arealele naturale. O prima estimare arata ca 338 038 de voluntari au curațat…

- La nivelul județului Cluj, au fost implicați: 57 de localitați, cca. 12.000 voluntari din care 4.349 de voluntari din școli, 752 de voluntari din companii, 515 voluntari din randul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curațenie Naționala și Globala Let`s Do It, Romania! La nivel internațional, 150 de țari se unesc in cea mai mare mișcare civica – World Cleanup Day. Judetele Olt si Dolj se regasesc ...