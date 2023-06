Peste 1.000 hectare de teren agricol, inundate după ruperea digului Carasuhat Cel putin 1.000 de hectare au fost inundate, dupa ce digul Carasuhat din Mahmudia a cedat, din cauza nivelului ridicat al Dunarii, dar și a valurilor create de barcile care circula cu viteza. In zona se afla 1.421 de hectare de teren agricol. Autoritațile locale susțin ca bresa aparuta la mijlocul saptamanii trecute ar putea fi acoperita integral pana la finele zilei de marți. In același timp, nu este exclus riscul ca digul sa cedeze complet. „Din 1.421 de hectare, cel putin 1.000 de hectare sunt inundate. Inca se mai executa lucrari de inchidere a bresei. Folosim piatra sparta de dimensiuni mari.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

