Parcul industrial Bălești, amenajat cu finanțare din Fondul de Tranziție Justă Parcul Industrial din comuna Balești, Gorj, va beneficia de lucrari de amenajare și dotare din Fondul de Tranziție Justa. Este nevoie de cel puțin doua milioane de euro pentru lucrari de amenajare și sistematizare pe orizontala a Parcului Industrial de la Balești. Primarul din Balești, Madalin Ungureanu, a menționat ca ar fi nevoie de macar 2 milioane de euro din Fondul de Tranziție Justa pentru amenajarea corespunzatoare a Parcului industrial din Balești Parcul industrial din Balești, al doilea din județul Gorj, va fi funcțional de anul acesta. Este un parc de 10,4 hectare amenajat in comuna… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V. S. Primaria Municipiului Ploiești a anunțat, ieri, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul Romaniei a alocat Ploieștiului 53 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, necesare activitații curente și finalizarii unor obiective de investiții. Primarul…

- Municipiul Ploiești primește 53 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului. Guvernul Romaniei a alocat municipiului nostru 53 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, necesare activitații curente și finalizarii unor obiective…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat anul trecut, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna, 25,52 milioane de puieți forestieri, regenerand 14.368 hectare fond forestier proprietatea publica a statului, cu 9,9% mai mult decat programul inițial. Astfel, au fost realizate…

- De la inceputul anului, Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) a achitat circa 155 milioane de lei (7,75 mln de euro) pentru 878 de cereri de acordare a subvențiilor. La 16 ianuarie 2024, Ministerul Agriculturii a solicitat 50 de milioane de lei din Fondul de Rezerva pentru o masura…

- Ministerul Energiei va lansa, din martie, doua apeluri de proiecte din Fondul de Modernizare, in valoare totala de 815 milioane de euro, pentru companiile care vor sa produca energie eoliana, solara și hidro, inclusiv pentru consumul propriu. Deocamdata astazi vor fi lansate in dezbatere publica ghidurile…

- Restaurarea turnului medieval inclinat Garisenda va costa 20 de milioane de euro, iar lucrarile de restaurare vor dura cel puțin 10 ani, a declarat primarul orașului italian Bologna, Matteo Lepore, relateaza The Guardian.„Cred ca vom cheltui cel puțin 20 de milioane de euro pentru restaurarea turnului,…

- Crește numarul muncitorilor care lucreaza in Parcul Industrial de la Bumbești-Jiu, din subordinea Consiliului Județean Gorj. La inceputul acestui an erau sub 600 de salariați la entitatea economica respectiva. Eftemie Popescu, directorul Parcului Industrial Gorj, a declarat ca in luna februarie erau…

- ”OTP Group anunta rezultatele financiare pentru primele noua luni ale anului 2023. Potrivit raportului publicat la Budapesta, in care rezultatele bancii sunt prezentate consolidat, ajustate in conformitate cu standardele grupului, OTP Bank Romania a inregistrat un profit net consolidat de 236 milioane…