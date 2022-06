Peste 1.000 de copii, inclusiv din Ucraina, au participat la evenimentul 'Sărbătorile copilăriei' din Alba Iulia Peste 1.000 de copii, multi proveniti din asezamintele sociale din Alba si Mures, carora li s-au alaturat si copii refugiati din Ucraina, au participat miercuri in Alba Iulia la un flashmob intitulat "Dansul copilariei", in cadrul evenimentului "Sarbatorile copilariei", organizat anual, de 1 Iunie, de Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

