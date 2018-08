Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din Salaj au constatat, in cadrul actiunilor derulate pe drumurile publice pentru tragerea la raspundere a celor care incalca legea și pun in pericol siguranța traficului rutier, nu mai putin de 94 de infractiuni, in perioada 1 ianuarie-31 iulie. Potrivit unui comunicat de presa al…

- Politistii din Alba au depistat, saptamana trecuta, 732 de conducatori auto ce au depașit limita legala de viteza. Fata de 4 dintre acestia, complementar sanctiunii, a fost luata masura suspendarii permisului de conducere pentru ca au depașit limita legala cu peste 50 de kilometri/ora. In perioada…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier si subunitatilor teritoriale de politie au desfasurat in perioada 6-12 august activitați specifice, in cadrul actiunii „Speed", pentru depistarea conducatorilor auto ce nu res...

- Ieri, 24 iulie 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in…

- Politistii Serviciului Rutier Brasov au organizat și desfașurat, in intervalul 09 – 14 iulie, acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea unui trafic rutier fluent și sigur. In acest context, au fost constatate 17 infracțiuni la regimul circulației și 20 de alta natura. De asemenea,…

- La data de 6 iulie 2018, in jurul orei 11.18, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, in timp actionau pe Bulevardul Ferdinand din municipiul Alba Iulia, l-au depistat pe un tanar de 21 ani, din localitatea Vintu de Jos, judetul Alba, in timp ce circula cu…

- Ieri, 21 iunie 2018, intre orele 09.00 – 14.00, politisti din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orasului Ocna Mures, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc…

- Ieri, 30 mai 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii…