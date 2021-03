Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Universitatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Majoritatea protestarilor nu au masca de protectie si nu pastreaza distantarea fizica. Manifestantii…

- Poliția Locala din București a evaluat pagubele in urma protestului desfașurat in noaptea de luni spre marți. Valoarea daunelor ajunge pana la 32.000 de euro. „In urma protestelor desfașurate in cursul serii au fost inregistrate urmatoarele pagube materiale: geamurile sparte la patru stații STB, in…

- Liderul partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a comentat afirmațiile facute de liderul PNL Ludovic Orban, potrivit carora „parlamentarii AUR mananca in Parlament și sunt excentrici”. „Domnul Orban a spus ca suntem excentrici și ca mancam in Parlament. Domnul Orban sa fie ultimul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a reacționat dupa ce ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au fost surprinși fara masca de protectie in spatii inchise sau in aer liber. „Sunt doua chestiuni. Nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii. Rolul nostru…

- Mai multe sute de persoane au plecat in mars spre Piata Victoriei din Capitala, dupa ce initial s-au adunat in Piata Universitatii pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Acolo au facut joncțiunea cu cei care au ramas sa manifesteze in fața Guvernului,…

- Femeia care a provocat accidentul din București in urma caruia doua fete și-au pierdut viața a fost lasata in libertate. Șoferița va fi cercetata sub control judiciar. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie…

- Trei elevi si un profesor, diagnosticați cu COVID-19 Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta Trei elevi de la școlile 190, 113 și 79 din Sectorul 4 al Capitalei au fost diagnosticați cu COVID-19, iar un profesor de la Școala 129 din București este și el infectat cu…

- In cursul zilei de marți a avut loc un nou episod de poluare masiva in Capitala. Nivelul particulelor PM2.5 a ajuns la 100. Poluarea a ajuns la cote alarmante in centrul orașului și in sud. Episodul de poluare masiva a fost semnalat de platforma independenta pentru masurarea calitații aerului din Capitala …