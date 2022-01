Peste 100 de pasageri ai unui avion, testați pozitiv cu COVID-19 după debarcare, pe ruta Italia – India Din totalul de 179 de pasageri ai unui avion, 125 au fost testați pozitiv cu COVID-19 dupa debarcare. Oamenii calatoreau pe ruta Italia – India. Potrivit oficialilor din domeniul sanatații, toți vor fi plasați in izolare. Pasagerii au ajuns in orașul Amritsar, din nordul Indiei, cu un zbor charter din Italia. Oamenii au plecat din orașul italian Verona […] The post Peste 100 de pasageri ai unui avion, testați pozitiv cu COVID-19 dupa debarcare, pe ruta Italia – India appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

