Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola l-a arestat la Almeria, in sudul tarii, pe unul din cei mai cautati in Europa luptatori ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), transmite miercuri Reuters, citand un comunicat guvernamental. Barbatul, avand cetatenie egipteana si care a luptat in Siria si Irak, se ascundea intr-un…

- Autoritațile germane au anunțat ca poliția a arestat patru presupuși membri ai organizației Stat Islamic (ISIS) care ar fi pregatit atentate la adresa bazelor militare americane, informeaza The Independent.

- Suspiciuni ca au plecat din carantina la munca in Germania Autoritațile ancheteaza modul în care persoane aflate în zone în carantina au ajuns la Sibiu sau la Cluj-Napoca pentru a pleca apoi cu avioanele la munca în agricultura în strainatate. Se va verifica…

- Autoritatile turce au ordonat, vineri, locuitorilor din 31 de localitati, intre care Istanbul si Ankara, sa ramana in case timp de 48 de ore, in cadrul noilor masuri stricte pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Ministerul de Interne a anuntat ca ordinul va ramane…

- Autoritatile din Turcia au ordonat ca locuitorii din 31 de orase sa ramana in locuintele lor timp de 48 de ore, incepand de vineri, la miezul noptii, in cadrul noilor masuri stricte de combatere a pandemiei de coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. Ministerul de Interne turc a indicat intr-un…

- Spitalele din Germania au preluat 113 pacienti infectati cu noul coronavirus din state partenere din Uniunea Europeana, informeaza DPA potrivit Agerpres. Dintre pacienti, 85 provin din Franta, 26 din Italia si doi din Olanda, a declarat Ministerul german de Externe pentru DPA.Unii dintre…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au decis in unanimitate, marți, interzicerea, timp de 30 de zile, a intrarii persoanelor din afara blocului comunitar, pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, a anunțat cancelarul german Angela Merkel, potrivit AFP, preluata de Agerpres .Țarile membre…

- "Nu sunt permise trecerile ilegale de migranti prin Marea Egee deoarece este periculos", se arata intr-un comunicat al garzii de coasta, care citeaza un ordin prezidential. Ministerul de Interne turc va monitoriza aplicarea ordinului. Citeste si Putin si Erdogan au transat soarta razboiului…