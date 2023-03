Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial din ministerul britanic al Apararii a anunțat ca țara sa va furniza Ucrainei muniție cu uraniu saracit, ca parte a unui pachet de ajutor pentru a susține efortul de razboi continuu al statului est-european impotriva Rusiei. Muniția urmeaza sa fie furnizata alaturi de tancurile Challenger…

- Jens Stoltenberg acuza faptul ca foarte puține state membre cheltuie cat trebuie pentru inzestrarea armatei. Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat intr-o intrebare adresata in Parlament, ca tancurile Challenger 2 sunt asteptate sa ajunga in Ucraina inainte de vara. Acest lucru vine dupa ce guvernul britanic a aprobat decizia de a furniza Ucrainei o companie de tancuri de lupta principale…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca a purtat discuții cu noul șef al Ministerului german al Apararii, Boris Pistorius, in cadrul carora au discutat in mod pozitiv problema aprovizionarii Ucrainei cu tancuri Leopard. Șeful alianței a prezis ca Germania va lua in curind o decizie…

- Rusia studiaza posibilitatea desfasurarii in Ucraina a unui numar mic dintre noile sale tancuri T-14 Armata, afirma joi Ministerul britanic al Apararii in buletinul sau zilnic despre situatia de pe frontul din Ucraina, potrivit EFE. Londra argumenteaza ca dispune de imagini cu un numar de tancuri T-14…

- Ucraina are nevoie de o „crestere semnificativa” a numarului de arme intr-un moment crucial al invaziei ruse si un astfel de sprijin este singura cale catre o solutie negociata de pace, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat Reuters in marja Forumului…

- Ministerul britanic al Apararii a anuntat luni un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, confirmand trimiterea catre aceasta a 14 tancuri Challenger 2, in timp ce a cerut Germaniei sa autorizeze la randul ei Polonia si Finlanda sa ofere Ucrainei tancuri germane Leopard pentru a o sustine…

- Kremlinul are o atitudine foarte negativa in ceea ce privește intenția Marii Britanii de a trimite Ucrainei tancuri Challenger 2, a declarat la un breafing secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. "Nu ne ascundem atitudinea. Marea Britanie, alte țari europene, Polonia ș.a.m.d.,…