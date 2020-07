Pestă porcină africană în Timiș. Ce măsuri au luat autoritățile Pesta porcina africana a ajuns din nou in județul Timiș. Specialiștii s-au reunit in cadrul Comitetului local pentru combaterea bolilor ca sa ia masurile legale care se impun. Inițial, inspectorii sanitar-veterinari au fost anunțați ca la marginea drumului care leaga Ghiroda de Moșnița Veche au fost gasite doua cadavre de porci domestici, in varsta de aproximativ […] Articolul Pesta porcina africana in Timiș. Ce masuri au luat autoritațile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

