- Astazi, in plenul Consiliului Local al Municipiului Lugoj, consilierii PSD, USR-PLUS și PMP s-au opus proiectului de hotarare privind aprobarea inițierii procedurilor in vederea achiziționarii unor imobile. Proiectul de hotarare este susținut de catre actualul primar PNL al Lugojului, Claudiu Buciu,…

- Consiliul Local lugoj se va intruni miercuri, 30 iunie, de la ora 12, in “sala roșie” a Cinematografului “Bela Lugosi”, intr-o noua ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla proiectele de hotarari inițiate de primarul Claudiu Buciu, privind: Aprobarea organigramei și a statului de funcții…

- Viktor Orban nu se dezice si ataca din nou UE. Prim-ministrul ungurilor a dezvaluit ce s-ar pregati, in secret, la Bruxelles: un suprastat. Maghiarul chiar a plusat si a zis ca Uniunea Europeana se transforma intr-un „imperiu” care contravine intereselor natiunilor de pe continentul european. „In loc…

- Tacerea ministrului de Interne, Lucian Bode, asupra crimei de la Arad, careia i-a cazut victima omul de afaceri Ioan Crișan, ucis de explozia provocata de o bomba plasata in autoturismul sau, a incetat. Astazi, la doua zile dupa explozie, ministrul a cuvantat. Lucian Bode spune ca a fost informat imediat…

- Deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis acuza actuala conducere a Primariei Timișoarei, dar și fosta, pentru situația in care a ajuns societatea de termoficare Colterm! Compania din subordinea Consiliului Local, care asigura caldura și apa calda pentru zeci de mii de timișoreni a a fost amendata de Administrarea…

- Social-democratul Nicu Badina continua sa se dea in spectacol in sedintele consiliului local. Marti, consilierii s-au intrunit pentru a imparti banii destinati competitiilor sportive din acest an, iar PSD a incercat sa puna bete in roate organizarii la Lugoj a Campionatului National de Gimnastica Artistica…

- Un proiect de hotarare in acest sens va figura pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local de miercuri, 7 aprilie. Suma solicitata de club este de 2.368.497 lei, dar bugetul supus aprobarii este de 390.000 de lei. Banii ar urma sa fie alocați pentru finanțarea cheltuielilor structurii…