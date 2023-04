Pescuitul recreativ, în coadă de pește. Ordinul de prohibiție, greșit de ANPA și ARBDD Ordinul privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului a fost pus din nou in consultare publica pe site-ul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura (ANPA) la aproape trei luni de la apariție, din cauza unei greșeli de redactare, care ii afecteaza pe pescarii recreativi. Concret, pescarii recreativi sunt obligați sa rețina maximum un exemplar pe zi din speciile valoroase de pește, respectiv știuca, șalau, somn și crap, deoarece din textul Ordinului respectiv lipsește expresia „cu posibilitatea”, arata DeltaNews.ro, vinovații fiind ANPA și ARBDD – Administrația Rezervației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

