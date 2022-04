Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele peruvian Pedro Castillo a propus castrarea chimica obligatorie a violatorilor de minori, masura fiind anunțata dupa ce o fetita de trei ani a fost rapita și violata, iar cazul ei a socat Peru.

- Presedintele peruvian Pedro Castillo a anuntat sambata ca executivul sau intentioneaza sa impuna castrarea chimica obligatorie a violatorilor de minori, printre alte masuri drastice impotriva acestor crime, informeaza duminica AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ROMANIA – Parlamentul a votat extinderea perioadei de depunere a actelor pentru 4.000 de companii romanești care au aplicat pentru Masura 1! Practic, Parlamentul a votat o inițiativa liberala care sa ajute antreprenorii romani care au depus proiecte pe Masura 1 – micro-granturi acordate din fonduri…

- Un ucrainean a fost retinut pentru 72 de ore in Republica Moldova, fiind banuit de coruptie. Potrivit oamenilor legii, barbatul ar fi intrat ilegal in tara noastra, evitand controlul actelor, si planifica sa ajunga in Polonia, pentru a nu fi inrolat in armata ucraineana.

- Parlamentul a aprobat in doua lecturi ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rominiei privind recunoașterea reciproca a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, eliberate de instituțiile de invațamint ale ambelor state, transmite Noi.md. Documentul stabilește…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 44 sint asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Rominia, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia,…