Parlamentul din Madagascar a aprobat o lege care permite castrarea violatorilor

- Parlamentul georgian a aprobat joi numirea lui Irakli Kobakhidze in functia de nou prim-ministru, un lider cunoscut pentru pozitiile sale prudente fata de Occident, intr-un moment in care tara este impartita intre pasi catre UE si o politica considerata pro-Kremlin, relateaza AFP.

- Guvernul a aprobat joi un proiect de lege care vizeaza crearea, la nivel national, a mecanismelor necesare pentru realizarea unui schimb de informatii cu Departamentul pentru Securitate Interna al Statelor Unite ale Americii, prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate si administrate de…

- Parlamentul turc a ratificat, marti seara, aderarea Suediei la NATO ,dupa 20 de luni de negocieri, conform CNN Turk. Adunarea generala a Turciei s-a intrunit, astazi, pentru a discuta cererea Suediei. Dupa mai bine de patru ore de dezbatere, parlamentul turc a aprobat cererea de aderare a Suediei la…

- Senatul a respins, vineri, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia tinutului secuiesc, initiate de doi deputati UDMR - Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan.Sedinta plenului s-a desfasurat in format hibrid, fizic si online. Propunerea legislativa…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, bugetul de stat pentru anul 2024 cu 294 de voturi „pentru” și 84 de voturi „impotriva”.Marti, comisiile reunite de buget-finante au dat raport favorabil celor doua proiecte, iar in plen au avut loc dezbaterile generale. Guvernul…

- Parlamentul estonian, Riigikogu, a adoptat vineri bugetul pentru 2024 intr-o sesiune suplimentara, in ciuda protestelor opoziției. Proiectul de buget a fost susținut de 58 de deputați estonieni, 31 au votat impotriva. Opoziția din Riigikogu a considerat ca bugetul nu poate fi aprobat inca, deoarece…

- Deputații s-au intrunit astazi, 30 noiembrie, intr-o noua ședința plenara. Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte. Totodata, Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, aflat in vizita la Chișinau, urmeaza sa susțina un discurs.

- Guvernul elvetian a aprobat miercuri exportul a 25 de tancuri de tip Leopard 2 catre Germania - care s-a angajat sa nu le trimita Ucrainei, pentru a respecta astfel neutralitatea Elvetiei, relateaza AFP.Parlamentul elvetian a autorizat aceasta vanzare in septembrie, potrivit news.ro. Consiliul…