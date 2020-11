Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Boliviei, aflat la sfarsit de mandat, a aprobat joi o motiune ce recomanda trimiterea in judecata a fostei presedinte interimare a tarii, Jeanine Anez, si a ministrilor sai, pentru a raspunde in legatura cu modul in care au fost gestionate conflictele sociale de anul trecut, soldate cu…

- Ieșire dura la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban, dupa ce autoritațile au decis sa puna lacatul pe restaurante, saloane de evenimente și cafenele.Un avocat a rabufnit la adresa mai-marilor țarii, iar mesajul acestuia are mii de distribuiri pe rețelele de socializare.…

- Șeful Jandarmeriei Romane, Bogdan Enescu, a reacționat dupa ce in spațiul public au aparut informații conform carora procurorii anticorupție cerceteaza o presupusa incalcare ilegala de bani pe ore suplimentare de catre unii șefi ai Jandarmeriei. Enescu susține ca el nu și-a dat drepturi nelegale și…

- ​Cu câteva ore înaintea votului moțiunii de cenzura, președintele Klaus Iohannis face apel la parlamentari sa nu devina „complici la astfel de act iresponsabil” și acuza PSD ca „vrea sa arunce țara în haos”. „​În cea mai dificila perioada…

- Mai multi interpreti au primit distinctii din partea presedintelui Igor Dodon. Despre asta a anuntat pe Facebook consilierul sefului statului in domeniul Educației, Corneliu Popovici. Presedintia a oferit sapte titluri onorifice de ”Artist Emerit”.

- Un nou tratament pentru coronavirus a primit autorizația de urgența de la Food and Drug Administration (FDA) din Statele Unite ale Americii datorita „beneficiilor dovedite și celor potențiale care sunt mai mari decat riscurile dovedite și potențiale ale produsului”. FDA a anunțat ca mai mult de 70.000…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu anunța, vineri, pe Facebook ce sectoare ale economiei au primit mai mulți bani in 2020, fața de bugetul aprobat inițial.„Transparența și Profesionalism Este foarte important sa știți in ce sectoare ale economiei au fost alocați mai mulți bani in 2020…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 19 august 2020I. PROIECTE IN ANALIZA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul…