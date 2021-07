Peru: Noul preşedinte Pedro Castillo a promis o ţară ''fără corupţie'' Fostul profesor de scoala primara Pedro Castillo a depus juramantul miercuri ca nou presedinte al Peru, spunand ca doreste sa puna capat coruptiei din tara si sa lanseze un proces pentru o noua Constitutie, noteaza AFP. "Jur in fata lui Dumnezeu, in fata familiei mele, a taranilor, popoarelor indigene (...), pescarilor, medicilor, copiilor, adolescentilor ca imi voi exercita functia de presedinte al republicii", a declarat noul presedinte de stanga in plenul parlamentului. "Jur popoarelor din Peru, pentru o tara fara coruptie si pentru o noua Constitutie", a adaugat el, imbracat in traditionalul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

