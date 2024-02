Becali, indignat de escapada lui Coldea în Dubai: "Ce căuta în club cu regina drogurilor?" Săgeți către Băsescu "Eu n-am fost nici eu cheie de biserica, am umblat si eu pe colo, pe colo. Chiar la 53 de ani. Ce sa cauti in club de noapte la Dubai? Te duci cu familia, la plaja, dar ce sa cauti in club de noapte, cu regina de droguri? Pai ala mai poate sa fie om? Pai daca imi spui mie ca imi dai un milion si imi zici sa ma duc acolo si daca nu te bat, ia da-mi ba o bataie, dar tot nu intru in club la Dubai.Am intrat si eu in club de noapte, dar la 30 de ani, nu la 50. Acolo nu sunt oameni de 50 de ani? Sunt doar 2-3 nebuni care au peste 50.Dupa toate astea, l-a maniat pe Dumnezeu, acum daca vine in Romania,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

