Grupul de Comunicare Strategica: 218 de noi cazuri de imbolnavire. Bilantul ajunge la 10.635 de infectari. Situatia la Constanta

De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.207 de persoane care… [citeste mai departe]