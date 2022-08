Personalul TESA din spitalele administrate de PMB ar putea primi un stimulent financiar de 20%

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul TESA si de deservire, precum si directorul financiar-contabil din spitalele administrate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) ar putea beneficia de un stimulent financiar in cuantum de 20% lunar din salariul brut.

- Institutul Național de Transfuzie Sanguina și Primaria Municipiului București susțin o campanie de promovare a donarii de sange. 34 de autobuze ale Societații de Transport București (STB) vor fi purtatoare de mesaje prin care cetațenii sunt informați asupra importanței donarii de sange. Iar donarea…

- Tribunalul Bucuresti a anulat hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin care a fost aprobat Planul Urbanistic General al Capitalei. Decizia nu este definitiva. „Admite actiunea. Anuleaza HCGMB nr. 269/21.12.2000, emisa de catre institutia parata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare,…

- „Profesia sigur e singura care nu te tradeaza. Ma intorc la pacienți, la chirurgie”, a declarat pentru Puterea.ro dr. Victor Cauni, azi, cand a aflat oficial ca nu mai este directorul Spitalului Clinic Colentina. Doctorul Victor Cauni nu mai este manager al Spitalului Colentina, dupa ce mandatul sau…

- Un dispozitiv periculos a fost semnalat, sambata, intr-un complex comercial din Sectorul 1 al Capitalei, persoanele aflate in interior fiind evacuate. „Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) a fost sesizata de catre o structura a Jandarmeriei cu privire la faptul ca o persoana…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, joi, in debutul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca doar aproximativ 230 de cereri au fost facute pentru cele peste 1.800 de autorizatii taxi aprobate, intrucat ”nu a existat o incredere in piata”. Primarul da asigurari…

