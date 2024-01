Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a simplificat procedura de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și a introdus o noua modalitate de acordare, respectiv cardul electronic de carburant. Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant și/sau pentru…

- Persoanele cu dizabilitati vor primi carduri electronice de carburant pentru transport. Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant sunt in valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei pentru cele cu handicap accentuat, a scris, vineri, pe Facebook, Cristian…

- Consiliul Judetean si-a asumat, intre alte investitii, si reabilitarea si modernizarea infrastructurii sistemului judetean de invatamant special, structura aflata in coordonarea Direcției Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Centrul Scolar de Educatie Incluziva Buzau a…

- Ministra Muncii Simona Bucura-Oprescu a dispus verificari privind modalitate de acordare a certificatelor de incadrare in grad de handicap la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov, potrivit news.ro.Astfel, in urma controalelor derulate in intervalul 10 august…