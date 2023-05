Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru aproape 1.500 de tineri romani! La vara, aceștia vor putea calatori gratuit cu trenul prin Europa. Persoanele care vor beneficia de acest serviciu au caștigat permise oferite de Uniunea Europena in cadrul initiativei Discover EU.

- Guvernul vrea sa le dea romanilor vouchere in valoare de 4.000 de lei. Pentru ce vor putea fi folosiți banii și cine ii poate incasa. Cei 4000 de lei de la Guvern fac parte dintr-un nou program de ajutoare sociale. Familiile vulnerabile din Romania pot sa primeasca acești bani pentru a-și renova casa,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a anuntat ca sunt in pregatire noi vouchere de care ar putea beneficia 220.000 de romani si anume familiile care au peste cinci copii, persoanele care nu pot munci sau cele varstnice care traiesc fara niciun sprijin. Voucherul ar putea…

- Așa se desfașoara activitatea in șantierele deschise in sectorul cinci al Capitalei. Majoritatea blocurilor sunt vechi, iar pentru locuitorii impovarați de facturile uriașe, anveloparea reprezinta o gura de oxigen. Termenul de finalizare a lucrarilor unui imobil este de aproximativ patru luni."Reabilitarea…

- ”Rocada urmeaza sa se petreaca asa cum am sustinut de fiecare data, conform protocolului semnat in momentul constituirii coalitiei si as nuanta un pic, in sensul in care nu o sa imi dau demisia, pentru ca am primit un mandat, am sa predau un mandat. Am primit mandatul de la presedintele Romaniei, atunci…

- Persoanele vulnerabile vor beneficia de un pachet special de sprijin prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala, primele apeluri de proiecte urmand a fi deschise in trimestrul al doilea al acestui an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), potrivit Agerpres. In total,…

- Pachete alimentare vor ajunge la romani luna viitoare, in aprilie, dupa cum a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.Iata ce contin pachetele alimentare de Paste: faina alba de grau 5 pungi de 1 kg ; malai 4 pungi de 1 kg ; paste fainoase 2 pungi de 400 g ; ulei 4 sticle…

- Anul acesta incep primele investitii in sistemul public de sanatate prin programul special dedicat acestui sector, astfel incat, pana la finalul lui 2023, va putea fi accesat peste 90% din bugetul record de 5,9 miliarde de euro, a declarat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.