- Continua aparitiile ursilor in orase din judetul Hunedoara. Dupa cele doua cazuri recente din municipiul Petrosani, in aceasta dimineata a venit randul locuitorilor din Uricani sa fie avertizati prin RO-ALERT de prezenta unui urs in oras. Animalul a fost vazut pe strada Valea de Brazi, din Uricani iar…

- Accident in aceasta seara pe DJ 682, in judetul Arad, dupa ce un sofer baut a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat. Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier petrecut in jurul orei 18. Din cercetari a reieșit ca, un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea…

- Toamna lunga și insorita care se anunța este un ideal prilej de plimbari prin natura, pe jos sau cu mijloace de deplasare adecvate traseelor, intre arșița verii și zilele geroase ale iernii, iar cateva zile petrecute in județul Hunedoara ofera locuri de o diversitate atat de mare, incat pot semana cu…

- Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata pe autostrada A1, in dreptul localitatii Turdas, din judetul Hunedoara. Un autoturism s-a aprins ca o torta dupa impactul cu un autotren, din fericire soferul masinii nu a fost ranit. Incidentul a avut loc intre localitațile Simeria și Oraștie,…

- Grav accident de circulatie, ieri seara, pe DN 7A, in judetul Hunedoara, acolo unde sofer a intrat cu autoturismul pe sensul opus de mers si s-a ciocnit frontal cu un ATV condus de un barbat in varsta de 52 de ani. Acesta din urma si o pasagera in varsta de 47 de ani au fost […] Articolul Doi raniti…

- Un nou accident care ingreuneaza traficul a avut loc astazi pe autostrada A1, la kilometrul 380, intre localitatile Vețel si Mintia, din judetul Hunedoara. Un microbuz aflat pe o remorca atașata unui autoturism s-a rasturnat pe carosabil, informeaza DRDP Timisoara. Ieri dimineata, un alt accident in…

- Accident bizar in judetul Hunedoara, intre localitațile Steaua Mureșului și Rapoltu Mare, unde o ciuta a lovit o masina in mers apoi a intrat in bicicleta condusa de o femeie, care a necesitat transportul la spital. Evenimentul rutier neobisnuit a avut loc in jurul orei 21.57, pe DJ 107A, la ieșirea…

- Incidente in lant pe pe Autostrada A1, in vestul tarii. Pompierii din Hunedoara au intervenit dupa-masa pentru a stinge un incendiu izbucnit la o masina care a luat foc la kilometrul 330, pe sensul Orastie-Sebes. Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și…