Persoana care ar fi incendiat sediul NATO din Chișinău, reținută La aproape doua saptamini de la incident, oamenii legii anunța ca o persoana banuita de provocarea incendiului la sediul NATO din Chișinau a fost reținuta și escortata la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru audieri. Totodata, in nota de presa se menționeaza ca banuitul ar putea fi reținut pentru 72 de ore dupa audieri. Amintim ca un incendiu a izbucnit joi seara, 8 februarie curent, la Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Persoana banuita de provocarea incendiului la sediu NATO din Republica Moldova a fost reținuta și escortata la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru audieri, cu ulterioara reținere pentru 72 de ore, anunța Poliția.

