Stiri pe aceeasi tema

- Austria a acceptat pentru moment aderarea Romaniei și Bulgaria la Schengen cu granițele aeriene și maritime, dar iși menține dreptul de veto privind cele terestre, a reiterat luni ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, relateaza agenția austriaca de presa APA, citata de ziarul Krone și G4Media.„Cred…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au aprobat pe 30 decembrie 2023, in unanimitate, intrarea graduala a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie, dupa ce Austria, ultima tara din UE 27 care se opunea acestei masuri, si a ridicat veto ul Decizia inseamna ca, incepand din martie,…

- O includere completa a ambelor țari in spațiul Schengen ar fi „greșita in stadiul actual”, a spus Karner intr-un interviu pentru „Die Presse”, precizand ca Viena nu impune condiții specifice celor doua țari.„Controalele la frontierele terestre sunt inca necesare”, a adaugat ministrul austriac.„Nu este…

- Președintele Romaniei a facut primele declarații dupa confirmarea acordului pentru aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen aerian și maritim. Klaus Iohannis spune ca este in beneficiul romanilor și felicita instituțiile implicate in negocieri, conform presidency.ro.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat sambata seara, 30 decembrie, ca „decizia privind intrarea in Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime incepand cu luna martie 2024 este un prim pas important pe care l-am facut astazi”.„Acest rezultat pozitiv de etapa se datoreaza implicarii active a…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, 28 decembrie, la Romania TV, ca cel mai probabil intrarea Romaniei și cu frontierele terestre in Schengen va avea loc la finalul anului viitor.„Suntem intr-un proces ireversibil. In momentul in care ai intrat și maritim, și aerian... Repet, maritim este…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, 28 decembrie, la Romania TV, ca cel mai probabil intrarea Romaniei și cu frontierele terestre in Schengen va avea loc la finalul anului viitor.„Suntem intr-un proces ireversibil. In momentul in care ai intrat și maritim, și aerian... Repet, maritim este…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș, fost premier, a declarat duminica, 10 decembrie, ca posibila ridicare de catre Austria a granițelor aeriene pentru Romania „este un inceput bun”, dar Guvernul condus de Marcel Ciolacu și președintele Iohannis trebuie sa lupte sa obțina un calendar concret pentru aderarea…