Stiri pe aceeasi tema

- DEFINITIV… Condamnat, in prima instanța, la 14 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, Eduard Ciocoiu, fiul grefierei de la Barlad, reușește sa obțina, la Curtea de Apel Iași, o pedeapsa ceva mai mica. Astfel, judecatorii ieșeni au scazut…

- CONFERINTA…Catalin Beldea, astrofotograf, redactor al revistei stiinta si Tehnica, vanator de eclipse, zis si „Omul care se tine dupa soare”, lanseaza pe 24 iunie a.c., ora 17.00, la noul sediu al Muzeului „Vasile Parvan”, deschis recent spre vizitare, Casa Sturdza (Muzeul Colectiilor), cartea „12 umbre,…

- IRESPONSABILA… O adolescenta de 15 ani, care a devenit mama in urma cu peste 3 luni, a pus pe jar Poliția, spitalul din Barlad, dar și Protecția Copilului, dupa ce, de cateva saptamani, aceasta iși face de cap! Inițial, pe 21 mai, a fost data disparuta de acasa cu copil cu tot, dar a fost […] Articolul…

- INIȚIATIVA… Pe 1 Iunie, a avut loc la Muzeul “Vasile Parvan”, o expoziție de arta plastica oferita de un numar de 17 copii, care au depus un efort formidabil pe o perioada de aproape un an de zile, in cadrul Clubului de pictura” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Neculai Roșca Codreanu”…

- GRATUIT… Pentru toți copiii din municipiul Barlad și din imprejurimile acestuia, va reamintim ca maine, de 1 iunie, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad este deschis pentru publicul larg pana la ora 16.00. Pot fi vizitate toate cele patru locații: Sediul central de pe str. Vasile Parvan, nr. 1; Muzeul colecțiilor…

- FARA MILA… Un individ din Barlad, care locuiește in comuna Fruntișeni, Cristian H., a facut, pe 11 și 12 mai, un scandal monstru in familie! Pe 11 mai, la ora 20.30, beat turta, individul, de 38 de ani, și-a aminințat concubina și copiii acesteia ca ii omoara și le da foc. De altfel, s-a și […] Articolul…

- AFECTUOASA… O stancuța care iși are locul in zona Gradinii Publice din Barlad a devenit senzația intregii zone, dupa ce a dovedit nu doar ca nu se teme de oameni, ci iși dorește prietenia lor. Micuța pasare este vazuta dis de dimineața in aceeași zona, unde in proximitate se afla un chioșc de fornetti,…

- TRAȘI LA RASPUNDERE… Polițiștii vasluieni au finalizat cercetarile privind scandalul provocat de un grup de indivizi din comuna Albești in satul Idrici, comuna Roșiești. Ieri, patru dintre ei au fost aduși la sediul Poliției municipiului Barlad și audiați. doi dintre agresori au fost ridicați de acasa.…