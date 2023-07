Stiri pe aceeasi tema

- Artisti din 16 tari si-au anuntat participarea la editia a XVIII-a a Festivalului International de Chitara "Harmonia Cordis". Potrivit organizatorilor, cel mai mare festival de chitara din Europa este programat in perioada 8 – 13 august, la Targu Mures. In aceasta perioada, pe scena Palatului Culturii…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, incepand de astazi si pana sambata, 8 iulie 2023, prima ediție a Conferinței Internaționale de Simulare și Realitate Virtuala in Medicina – MEDISIM III Echipa Zi de Zi este live la fata locului:…

- Joi, 15 iunie, a avut loc o conferința de presa la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, in care s-a vorbit despre echipa masculina de futsal a clubului care a promovat in Liga I și care va porni la drum cu un nou staff. In ceea ce privește sezonul competițional, acesta va incepe la sfarșitul…

- Asociația Aeroporturilor din Romania (A.A.R.) in parteneriat cu Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș organizeaza, in perioada 15-16 iunie, la complexul hotelier Ensana Health Spa Sovata, Conferința și Adunarea Generala a A.A.R, ediția 2023. "Evenimentul, aflat la cea de-a 31-a ediție,…

- Conferința interdisciplinara NEUROn se va derula in perioada 4 – 7 mai 2023, reunind 18 lectori cu prezentari de excepție pe teme de actualitate din sfera neuroștiințelor. Lucrarile științifice vor fi susținute la Casa de Cultura „Mihai Eminescu" din Targu Mureș incepand de vineri, 5 mai, ora 13:00,…

- Intr-un clasament al calitații aerului, intocmit de Agentia Europeana de Mediu, printre cele mai poluate orase din Romania se numara Piatra Neamt, Targu Mures si Iasi. Agenția de Protecția Mediului Mureș susține insa ca datele corespund anului 2021, cand intr-adevar au existat depașiri la particulele…

- Clubul Marile Carți organizeaza, in data de 9 mai, de la ora 18.30, o conversație roditoare despre iubire. Conferința ,,Eros, Logos & Agape" susținuta de scriitorul Mihail Neamțu va avea loc in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș. Este cea mai importanta conferința culturala și educaționala…

- Conducerea Agentiei Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Mureș anunta desfasurarea Bursei Generale a Locurilor de Munca, la nivel județului Mureș, in data de 12 mai, incepand cu ora 9.00. Potrivit informațiilor furnizate de conducerea instituției, Bursa Generala a Locurilor de Munca va avea…