Pericolul nevăzut de pe internet: Copiii ajung să nu mai aibă încredere în părinții lor Copiii petrec mult timp pe internet iar asta le afecteaza relația cu parinții. Un studiu realizat de World Vision Romania arata ca cei mici se simt singuri și nu mai au incredere in parinții lor. Acest fenomen are loc din cauza personajelor de pe internet care instiga la ura. Cei mai afectați se pare ca sunt copiii de la țara și cei din familiile sarace, respectiv cei care nu petrec suficient timp cu parinții. „Peste 20% dintre copiii care traiesc in mediul rural afirma ca sunt doar uneori sau nu sunt niciodata fericiți, iar o pondere de 7% afirma ca au o viața rea. Copiii din mediul rural ori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

