- Introducerea necontrolata a masinilor fara sofer in circulatie va creste traficul in orasele europene intre 50% si 150%, pana in anul 2050, ceea ce inseamna ca ora de varf va dura toata ziua, arata un nou studiu al organizatiei de mediu Transport & Environment, citat de platforma 2Celsius. Realizatorii…

- Vehiculele mai grele de 7,5 tone vor circula cu restrictii pe DN 7, intre Pitesti si Vestem, de marti pana vineri, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Traficul pe DN 7, intre Valcea și Pitești, este blocat la aceasta ora, in urma unui accident produs in localitatea Cotmeana, județul Argeș. In accident a fost implicat si fostul ministru al Economiei, Daniel Chitoiu. Medicii au declarat decesul soferului care a patruns pe contrasens. Este vorba despre…

- Reprezentanții Comisiei de Circulație din cadrul Primariei Timișoara le declara razboi centrelor comerciale sau supermarketurilor care practica blocarea roților autovehiculelor clienților și percep taxe de deblocare. Specialiștii din PMT spun ca practica este ilegala și dau exemplul firmei Ingerii Galbeni,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta restrictii de circulatie pe DN 7, pentru masinile de mare tonaj, de vineri dupa-amiaza pana duminica seara. Potrivit CNAIR, vineri, 29 noiembrie, intre orele 16.00 si 22.00, iar sambata si duminica, intre 6.00 – 22.00,…

- La nivelul anului trecut, numarul mașinilor "care se pot conduce singure" era de circa 137.000 la nivel mondial, conform unei cercetari a companiei de consultanța Gartner. Numarul acestora va crește de peste 5 ori pana in 2023, la peste 745.000 de unitați, susțin analiștii, ei mizand pe introducerea…

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.40, pe Calea Moților din Alba Iulia, in zona stadionului din oraș. Potrivit IPJ Alba, in incidentul auto au fost implicate un automobil și un autobuz STP. Traficul este ingreunat. UPDATE: Potrivit IPJ Alba, in jurul orei 7.40, pe str. Calea…

- O mașina a ajuns fara șofer in mijlocul strazii și a incurcat circulația, miercuri, in jurul amiezii, in centrul municipiului Alba Iulia. Cel mai probabil, conducatorul auto a uitat sa traga frana de mana. Incidentul a fost surprins miercuri, pe strada Mihai Viteazul din centrul municipiului Alba Iulia,…