Pericolul fatal al băuturilor gazoase – semnalat de oamenii de ştiinţă Cercetatorii sint de parere ca bauturile gazoase distrug organismul și reduc imunitatea. Savantii de la Universitatea din Toronto, Canada, au comparat datele provenind din 155 de studii, in cadrul carora au fost examinate efectele asupra organismului, provocate de diverse bauturi și au constatat ca limonada afecteaza cel mai grav sanatatea umana. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca si bauturile Citeste articolul mai departe pe noi.md…

