Stiri pe aceeasi tema

- FTC a dat in judecata Amazon in instanta federala din Seattle, sustinand ca ”Amazon a pacalit cu buna stiinta milioane de consumatori pentru a se inscrie fara sa stie in Amazon Prime”. FTC a spus ca Amazon a folosit ”proiecte manipulative, coercitive sau inselatoare ale interfetei cu utilizatorul, cunoscute…

- Numarul de noi casatorii in China a fost de 6,83 milioane in 2022, cea mai mica cifra de cand au inceput astfel de raportari, in 1986, potrivit datelor Ministerului Afacerilor Civile, prezentate de ziarul Global Times, transmite EFE, potrivit Agerpres. In 2021, cifra atinsese deja un minim de 7,63 milioane…

- O gluma a unui comediant chinez, care a facut referire la un slogan folosit pentru a descrie armata Chinei, a costat peste de 2 milioane de dolari. Compania de divertisment care il reprezinta pe artist a fost lovita de un val de amenzi uriașe, relateaza CNN.

- Suma include premii de actiuni de aproximativ 218 milioane de dolari, arata documentul. Diferenta salariala uriasa fata de restul angajatilor vine intr-un moment in care Alphabet, compania-mama a Google, a taiat locuri de munca la nivel global. Compania din Mountain View, California, a anuntat in ianuarie…

- Jucariile muzicale sunt foarte utile in dezvoltarea celor mici deoarece acestea ofera copiilor posibilitatea de a explora sunetele și ritmurile, dezvoltandu-le astfel abilitațile cognitive, de comunicare și motorii. Ele au un element muzical ce le capteaza atenția celor mici și ii incurajeaza sa interacționeze…

- Comisia pentru Protectia Concurentei (KZK) a sanctionat Lukoil-Bulgaria EOOD si Lukoil Neftohim Burgas cu peste 195 de milioane de leva (circa 97,2 milioane de euro). Sanctiunea a fost impusa din cauza stabilirii unei pozitii dominante pe piata depozitarii carburantilor auto prin neasigurarea accesului…

- ”evoMAG estimeaza, in 2023, vanzari de aproape 2 milioane de euro in categoria de sisteme fotovoltaice, introdusa in site in vara anului trecut”, anunta compania. Compania arata ca exploreaza si ideea oferirii serviciului de instalare de sisteme fotovoltaice, pentru inceput, in parteneriat cu furnizorii…