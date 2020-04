Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta s a intalnit in sedinta in aceasta dimineata. In urma dezbaterilor, s a decis actualizarea listei privind cauzele de urgenta deosebita in materiile nonpenale care vor fi judecate la nivelul Curtii de Apel si al instantelor arondate, pe durata starii…

- La data de 18.03.2020, Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești a stabilit: Lista cauzelor de urgenta deosebita in materiile nonpenale ce urmeaza a fi judecate pe durata starii de urgenta la nivelul Curtii de Apel Ploiești si instantelor din circumscriptia sa teritoriala, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind instituirea starii de urgenta si a anuntat cateva dintre masurile exceptionale care vor intra in vigoare dupa publicarea lui in Monitorul Oficial. Seful statului a subliniat faptul ca unele masuri vor fi instituite gradual, pe masura…

- Sorina Pintea va fi cercetata in libertate Sorina Pintea. Foto: Agerpres Sorina Pintea, fost ministru al sanatatii în guvernarea PSD, va fi cercetata în libertate. Potrivit unor surse judiciare, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, definitiv, revocarea arestarii preventive…

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Oprisldquo; din Baia Mare, Maramures, a fost arestata preventiv de Tribunalul Bucuresti. Mandatul emis pe numele fostului ministru nu este definitiv, el putand fi contestat la Curtea de Apel Bucuresti.…

- Practica de litigii din cadrul Reff & Asociații, societatea de avocați membra a rețelei globale Deloitte Legal, a reprezentat cu succes un consorțiu de societați din domeniul construcțiilor, al carui lider este societatea spaniola Viales Y Obras Publicas SA Cuenca, intr-o procedura de arbitraj comercial…

- Adunarile generale ale judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti si Tribunalului Bucuresti au decis, marti, suspendarea activitatii de judecata incepand cu miercuri, 22 ianuarie 2020, in contextul nemultumirilor legate de eliminarea pensiilor de serviciu. Parlamentul urmeaza sa ia o decizie…

- Firma olandeza Damen, care a pierdut licitația de 1,6 miliarde de euro pentru corvetele comandate de Ministerul Apararii in fața francezilor de la Naval Grup, merge mai departe in instanța, dupa ce pierdut și aici, pe fond. Au facut recurs la Curtea de Apel, iar pe 22 ianuarie este termen de judecata.…