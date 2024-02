Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Sighetu Marmației intervin pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din municipiul Sighetu-Marmației. Incendiul se manifesta generalizat la mansarda locuinței, pe o suprafața de aproximativ 200 mp. La locul intervenției s-au deplasat 3 autospeciale…

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a cazut de la inalțime pe strada Henri Barbusse, din Cluj-Napoca. Fata a fost gasita decedata in fața unui bloc de locuințe. Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unei tinere…

- Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri „Cpt. Marchis Adrian” Baia Mare au intervenit azi pentru lichidarea unui incendiu la un apartament pe strada Uranus din Baia Mare. La locul intervenției s-au deplasat doua echipaje de stingere, un echipaj TIM, 1 autospeciala de descarcerare și un echipaj…

- Pompierii mureșeni au fost prezenți la datorie in acest sfarșit de saptamana, pentru intervenția imediata la solicitarile cetațenilor și gestionarea optima a situațiilor de urgența produse la nivelul județului Mureș. Aceștia au fost solicitați la peste 180 de intervenții in perioada 2-5 februarie, „Din…

- Incident dramatic! Peretele internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, s-a prabușit luni dupa-amiaza, iar mai mulți elevi ar fi fost prinși sub daramaturi. Trei copii, cu varste cuprinse intre 16-17 ani au fost scoși de pompieri. Una dintre victime a fost extrasa in stop…

- Pompierii militari din cadrul Secției Sarmașu intervin cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2, la un accident rutier produs pe raza localitații Valea Larga. In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme, in urma evenimentului 2 persoane sunt evaluate medical la fața locului.In…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 70 din suprafata corpului, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa. S a intamplat in aceasta dupa amiaza, in localitatea Valea Dragului. Un barbat, in varsta de 71 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 70 din suprafata corpului,…