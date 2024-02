Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadul ISU Mehedinti au fost solicitați sa intervina in urma cu putin timp in gara din municipiul Dr. Tr. Severin, unde un vagon cisterna incarcat cu benzina prezinta scurgeri.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma și autospeciala CRBN din cadrul Detașamentul de…

- Pompierii intervin, joi seara, pe o strada din municipiul Iași, unde sunt scurgeri de gaz langa o centrala termica. Conducta de gaz este aflata in exterior. La fața locul se afla și un echipaj de distribuție a gazelor naturale.

- Pompierii intervin, joi, cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua vagoane de tren dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab si Podul Grant. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa si degajari mari de fum. Au fost alertate 7 autospeciale de stingere cu apa…

- Un barbat de 39 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a trecut cu masina pe roșu și a intrat in coliziune cu un alt autorurism. In urma coliziunii pasagera din mașina barbatului a fost și ea ranita. Poliția municipiului Drobeta -Turnu Severin a fost sesizata de un participant la trafic ca la intersecția…

- Pompierii harghiteni au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un cablu electric al locomotivei unui tren de marfa, la iesirea din localitatea Sancraieni spre Miercurea-Ciuc, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un tren a deraiat, marti, in municipiul Arad, iar doua vagoane-cisterna in care se afla carburanti s-au rasturnat langa calea ferata. Circulația feroviara este restricționata, marți, intre Aradu Nou și Arad, dupa un incident feroviar in care a fost implicat un tren privat de marfa, incarcat cu motorina:…

