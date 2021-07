Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, luni, ca echipajele au avut, in weekend, 4.347 de interventii in situatii de urgenta, actionand pentru acordarea masurilor de prim ajutor pentru 3.569 de persoane aflate in dificultate. 24 de persoane si-au pierdut viata in accidente…

- CHIȘINAU, 19 iul - Sputnik. In dimineața de luni, 19 iulie, in jurul orei 06:50, pompierii au fost alertați in privința producerii unei explozii intr-o locuința din satul Calimanești, raionul Nisporeni. © Sputnik / Константин ЧалабовVideo: Explozie in Valcea – o persoana ranita Ajunși la fața…

- IGSU – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania :❗ATENȚIE❗COD ROȘU❗ Joi și vineri (24 și 25 iunie) canicula va acoperi cea mai mare parte a tarii, iar temperaturile maxime ajung

- Peste 600 de pompieri din 26 de județe ale țarii vor suplimenta efectivele de salvatori de pe litoralul romanesc in perioada sezonului estival, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența...

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), pana la ora 00:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cresteri rapide de debite si de niveluri, cu posibile…

- Mai mult, Curtea de Conturi a sesizat DNA și de doua posibile fapte de abuz in serviciu și la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, structura aflata in subordinea Departamentului pentru Situații de Urgența, condus de Raed Arafat. Prejudiciile in acest caz sunt estimate la 10.931.460 lei,…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca ploile puternice din ultimele zile fac ravagii in intreaga țara. Astfel, mai multe gospodarii au fost inundate, iar apa este pe cale sa ajunga și in casele oamenilor. © Sputnik / Mihai CarausPloile de luni au facut…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi, intre care se numara cea care stabileste ca sediul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sa fie in municipiul Bucuresti sau in localitatile limitrofe. Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2020…