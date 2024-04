Stiri pe aceeasi tema

- SUA risca securitatea occidentala intarziind ajutorul pentru Ucraina, va avertiza ministrul de externe britanic David Cameron cu prilejul unei vizite la Washington, relateaza luni DPA, potrivit Agerpres.

- Solicitari prin numarul de urgenta 112 ca urmare a fenomenelor meteo:-Calea Mosilor intersectie cu bd. Carol, panou publicitar cazut pe carosabil.-Piata Amzei, elemente de constructie in pericol de cadere-str. Pitar Moș, elemente de constructie in pericol de cadere-Aleea Izvorul Crisului, copac cazut…

- Un localnic ce trecea prin zona i-a observat și a alertat autoritațile. Mai multe echipaje de poliție și pirotehniști au intervenit la fața locului, iar proiectilul a fost ridicat de aceștia, urmand sa fie distrus. Proiectil de tun, neexplodat, gasit de un agricultor pe camp, in timp ce ara cu tractorul…

- O biserica, monument istoric din Ramnicu Valcea, zona Raureni, a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Au fost alocate de urgența forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Valcea , cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o autospeciala de salvare și intervenție la inalțime.Echipajele…

- Plaja din stațiunea Mamaia arata ca dupa razboi. S-au format pereți inalți de nisip la malul marii, care masoara chiar și un metru pe alocuri. Și la Eforie Nord, situația e asemanatoare.

- Compania indoneziana Batik Air a suspendat doi piloti care au adormit in timpul unui zbor pe o ruta interna, in luna ianuarie. Pilotul a adormit intentionat in timpul zborului de revenire la Jakarta de la Kendari, dupa ce a atins altitudinea de croaziera, insa copilotul a adormit involuntar in timp…

- In Romania, precum și in alte parți ale lumii, incendiile reprezinta o amenințare reala și devastatoare pentru viața și proprietate. Din pacate, mulți oameni subestimeaza riscurile și nu iau masurile necesare pentru a se proteja. Insa, investiția intr-o centrala de detecție incendiu poate face diferența…

- La data de 27 februarie a.c., polițiștii timișoreni au fost sesizați prin apel 112, de catre un participant la trafic cu privire la faptul ca pe strada Avram Imbroane ar fi observat un conducator auto care s-ar fi deplasat pe contrasens, circuland haotic. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș…