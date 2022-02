Pergola cu acoperiș retractabil, viitorul teraselor comerciale și HoReCa Activezi in domeniul HoReCa și dorești sa te diferențiezi de concurența? Pergola cu acoperiș retractabil este o soluție inovatoare oferita de Sun Leader. O alternativa la terasele tradiționale, aceste sisteme moderne iți permit sa iți continui activitatea indiferent de sezon și de condițiile meteo. Și, in plus, asigura un climat confortabil și placut pentru toți clienții care iți viziteaza locația. Un motiv in plus sa faci aceasta investiție este profitul crescut datorat de faptul ca vei avea mai mulți clienți - inclusiv in sezonul rece. Prin urmare, pergola cu acoperiș retractabil este viitorul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

