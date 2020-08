Stiri pe aceeasi tema

- Competiția de la Cluj este al patrulea concurs organizat de Federația de Atletism dupa ce restricțiile impuse de Pandemia de Coronavirus s-au mai relaxat. Și asa, Florin Florea, președintele forului de atletism, recunoaște ca nu a fost ușor sa pregateasca aceast concurs, dar este mulțumit de ceea ce…

- Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului), Camelia Gal (400 m) si Rares Toader (aruncarea greutatii) au reusit cele mai bune performante la a 65-a editie a Campionatelor Internationale de Atletism ale Romaniei ''Iolanda Balas Soter'', desfasurata sambata si duminica pe Cluj Arena din…

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a castigat proba de triplusalt, cu performanta de 13,66 m, sambata, in prima zi a Campionatelor Internationale de Atletism ale Romaniei ''Iolanda Balas Soter'' a caror a 65-a editie mare loc pe…

- Cea mai prestigioasa competiție internaționala de atletism pe pista organizata in Romania – Campionatele Internaționale ale Romaniei “Iolanda Balaș Soter” – ajunge in acest an la ediția cu numarul 65, iar unul dintre cei mai importanți sportivi care vor concura la Cluj Napoca, intre 22 și 23 august,…

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), atleta calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo la saritura in lungime, s-a impus, sambata, in ziua a a doua a Cupei Romaniei la atletism, in Complexul Sportiv ''Iolanda Balas-Soeter, cu o performanta de 6,40 metri.Iusco iesise invingatoare si vineri,…

- Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo a anuntat ca va returna contravaloarea biletelor achizitionate, in cazul spectatorilor care nu mai pot asista la intrecerile olimpice amanate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Kyodo. Organizatorii…

- Pandemia de coronavirus care a afectat intreaga lume a amanat sau a anulat o mulțime de mari competiții sportive care erau programate in acest an. Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate inițial in perioada 24 iulie – 9 august, au fost și ele amanate pentru 2021, in intervalul 23 iulie – 8 august.…