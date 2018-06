Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul roman Serghei Tvetcov (UnitedHealthcare) a castigat, duminica, Turul ciclist al Coreei de Sud, cursa desfasurata pe parcursul a cinci etape, informeaza Agerpres. In clasamentul final, Tvetcov a fost urmat de kazahul Stepan Astafiev (Vino Astana Motors), la 28 de secunde, si de italianul…

- Sportivul roman Serghei Tvetcov, in varsta de 29 de ani, a reusit sa castige Turul ciclist al Coreei de Sud. Aceasta este cea mai mare performanta din cariera ciclistului nascut la Chisinau. Serghei Tvetcov face parte din lotul national de sosea al Romaniei, dar la nivel de club concureaza pentru o…

- Performanta fantastica pentru Mihaela Buzarnescu! Aflata la prima prezenta pe tabloul principal de la Roland Garros, romanca in varsta de 30 de ani a avansat in turul 3 dupa un meci fara istoric, 6-1, 6-2 cu Rebecca Peterson. De o ora si 5 minute a avut nevoie "Miki" pentru a obtine calificarea,…

- Luptatorul Bogdan Barbu, care face parte din echipa Tengu, a scris istorie pentru Cluj, reușind sa cucereasca centura Eagles Fighting Championship la Chișinau.Barbu este in prezent singurul roman detinator a doua centuri MMA in doua organizatii importante din tari diferite, RXF si Eagles…

- Barbatul are 47 de ani și este domiciliat in județul Suceava. Miercuri dupa-masa el s-a prezentat in Vama Cenad pentru efectuarea formalitaților la frontiera. Pe langa documentul de identitate, polițiștii de frontiera au cerut sa vada și permisul de conducere al suceveanului, in condițiile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si fostul presedinte roman Traian Basescu sunt personalitatile politice din afara granitelor Republicii Moldova in care alegatorii moldoveni au cea mai mare incredere, conform rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul moldovean de cercetare sociologica, date…

- Un barbat a murit in timp ce se angaja la o fabrica din Bascov, județul Argeș. Omul s-a prabușit, sub ochii noilor sai colegi, dupa ce a semnat contractul pentru noul loc de munca. Argeșeanul, in varsta de 50 de ani, venise sa se angajeze la o fabrica de mobila din Bascov. Bucuros ca obținuse noul loc…

- Maratonistul roman, Tibi Ușeriu a caștigat, joi, cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633. Este a treia oara consecutiv cand Ușeriu, 44 de ani, caștiga maratonul canadian, el devenind astfel singurul sportiv din lume cu trei victorii finale in competiția considerata cea mai dificila…