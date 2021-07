Joi au avut loc peste 20 de percheziții domiciliare, in municipiile Brașov și Galați, la persoane banuite de evaziune fiscala in forma continuata. Verificarile au avut loc la studio-uri de videochat. Imagini din timpul perchezițiilor pot fi vazute AICI . „Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2017 – 2021, mai multe societați comerciale, care iși desfașoara activitatea in municipiul Galați, ar fi angajat persoane fizice pentru prestarea de activitați de videochat, in locații special amenajate, fara ca veniturile realizate sa fie inregistrate, in totalitate, in evidențele contabile”, transmite…